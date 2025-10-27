Sadettin Saran'dan Bahis İddialarına Sert Tepki: 'Takipçisi Olacağız'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep'te yaptığı okul ziyareti sırasında gündemi sarsan 'bahis oynayan hakemler' iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Biz, bunları hep söyledik. Haklılığımız ortaya çıkıyor. Türk futbolu adına vahim, şok edici şeylerin takipçisi olacağız" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'Her Deplasman Bir Okul' projesi çerçevesinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mehmet Erdemoğlu İlkokulu'nu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara kırtasiye malzemesi ve sarı-lacivertli takımın formalarını hediye eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gündemi sarsan 'bahis oynayan hakemler' açıklaması ile ilgili konuştu.

"Fenerbahçe olarak bunları hep söyledik. Haklılığımız ortaya çıkıyor"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na açıklamaları için teşekkür eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında mutlu oldum. Fenerbahçe olarak bunları hep söyledik. Haklılığımız ortaya çıkıyor" dedi.

"Türk futbolu adına vahim, şok edici şeyler, takipçisi olacağız"

Hakemlere yönelik bahis iddialarının skandal olduğunu belirten Saran, "Türk futbolu adına vahim, şok edici şeyler. Ortaya çıkması umut verici. Hacıosmanoğlu ve federasyonunu kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız. İstanbul'a dönünce bizzat ilgileneceğiz. İnşallah milat olur ve bir daha böle şeyler yaşanmaz. Bunu hep dile getiriyorduk ama ortaya çıkması uzun zaman aldı. Bunu ortaya çıkaranları kutluyorum. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Takipçisi olacağız" diye konuştu.

"Yönetici arkadaşlarımla beraber burada olmaktan mutluyuz"

Saran, okul gezisiyle ilgili de konuşarak, "Bu çocuklarla olmak her zaman enerji kaynağı. Mutluyuz onlarla olmaktan. Çorbada birazcık da tuzumuz oluyorsa bu da bizi mutlu eder. Bunu hep yapacağız. Her deplasmanda yapacağız. Seçim zamanı söylemiştik. Bu ikincisi oldu. Benim katıldığım ilk oldu. Her deplasmanda yapacağız. Vereceklerimizi de arttırarak gideceğiz. Dediğim gibi yönetici arkadaşlarımla beraber burada olmaktan mutluyuz. Keyifli bir gün oldu. Onların enerjisi bize geçti. İnşallah uğur da getirecek akşama" dedi. - GAZİANTEP