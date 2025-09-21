Haberler

Sadettin Saran: 'Bugün Fenerbahçe için bayram!'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Adayı Sadettin Saran, olağanüstü seçimli genel kurulda yaptığı açıklamada, bugünü Fenerbahçe için bir bayram olarak nitelendirdi ve değişimin başlangıcını müjdeledi.

FENERBAHÇE Başkanı Adayı Sadettin Saran, "İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak. Bu arada söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi devam ederken; başkan Adayı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün Fenerbahçe için bayram olduğunu ifade eden Saran, "Bugün Fenerbahçe'nin bayramı. Ne Ali bey için ne benim için bugün Fenerbahçe için buradayız. Önemli olan katılım çık olması. Kendi ihtişamımızı bir gösterelim; sadece kendimize değil, dışarıya da. O yüzden bugün için bayram diyorum. İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak. Bu arada söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
TFF Başkanı'ndan Arda Kardeşler'e büyük öfke: Bunun bedeli ağırdır

TFF Başkanı'ndan Arda Kardeşler'e büyük öfke: Bunun bedeli ağırdır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de sürpriz ayrılık! 6 maçın dördünü kazanan hoca yollandı

Türkiye'de sürpriz ayrılık! 6 maçın dördünü kazanan hoca yollandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.