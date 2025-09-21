Sadettin Saran: 'Bugün Fenerbahçe için bayram!'

FENERBAHÇE Başkanı Adayı Sadettin Saran, "İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak. Bu arada söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi devam ederken; başkan Adayı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün Fenerbahçe için bayram olduğunu ifade eden Saran, "Bugün Fenerbahçe'nin bayramı. Ne Ali bey için ne benim için bugün Fenerbahçe için buradayız. Önemli olan katılım çık olması. Kendi ihtişamımızı bir gösterelim; sadece kendimize değil, dışarıya da. O yüzden bugün için bayram diyorum. İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak. Bu arada söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.