Sadettin Saran: Bu seçim Fenerbahçe'nin geleceğine hep birlikte vereceğimiz en büyük sözdür

FENERBAHÇE Başkan Adayı Sadettin Saran, "Bu seçim bir maça, bir transfere bakarak karar verilecek bir seçim değil. Fenerbahçe 'nin şampiyon olup, olmayacağına karar vereceğimiz bir seçimdir. Eğer 7 yıldır en iyi hocalar, en iyi transferler geldi ama şampiyonluk gelmediyse sorun sahada değil, yönetim aklındadır. Bu seçim Fenerbahçe 'nin geleceğine hep birlikte vereceğimiz en büyük sözdür. Sandık yarın benim için değil, Ali Bey için değil, Fenerbahçe 'miz için kuruluyor. Kararınız ne olursa olsun sandığa gidin ve oyunuzu verin" dedi.

Fenerbahçe Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul toplantısı, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı. Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, genel kurul üyelerine seslendi.

Yarın tarihi bir seçim olacağına değinen Sadettin Saran, "Kura gereği başkan adayı olarak ilk konuşmayı benim yapmam nasip oldu. İnşallah cevap hakkı için bir daha buraya çıkmak zorunda kalmam. Ama buradan mevcut yönetim lehine konuşma yapanların söylediklerine ufak bir katkı yapmak isterim. Bundan 1.5 sene önce sizin lehinize çekildiğimde ben dünyanın en kıymetli adamıydım. Hain değildim, hatta bana yöneticilik teklif ettiniz. Bana hayat boyu minnettar olacağınızı söylediniz. Rakip olunca mı hain oldum ' Ben; DGM'de (Devlet Güvenlik Mahkemesi) ifade verirken, sizler Fikret Seçen ve Zekeriya Öz ile localarda maç izliyordunuz. Bunun en açık tabiriyle samimiyetsizlik, en açık tarifiyle de ikiyüzlülük olduğunu söylüyorum. Ben değerli Fenerbahçelileri sizin çok sevdiğiniz bahanelerle yormak istemiyorum. Çünkü sizin bahaneleriniz bitmiyor. Yarın tarihi bir seçime gidiyoruz. Kulübümüzün başkanı siz kıymetli üyelerimizin oylarıyla belirlenecek. Ben inanıyorum ki sandıktan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçe'nin umutlu ve şampiyonluk dolu yarınları için sen ve ben demeden hep birlikte topyekün bir mücadeleyle başlayacağız. Bu süreçte bugüne kadar görülmemiş seçim kampanyası yürütmeye çalıştım. Ancak seçim atmosferidir, kırıcı bir söylemim olduysa burada tekrar herkesin huzurunda özür diliyorum. Çünkü bu camianın birbirine değil, rakiplerine karşı mücadele etmesi gerektiğine inanıyorum. Bugün geldiğimiz noktada öncelikle Sayın Hakan Bilal Kutlualp ve ekibine teşekkür ediyorum. Camiamızın yaşadığı mutsuzluğa ve umutsuzluğa sessiz kalmadılar. Bu mücadelede bizim yanımızda durmaya karar aldılar sağ olsunlar" diye konuştu.

'BAŞKANLIKTA BİR BAYRAK DEĞİŞİMİNE İHTİYAÇ OLDUĞUNA İNANARAK ADAY OLDUM'

Farklı düşüncelerin olabileceğini fakat Fenerbahçelilerin aynı renklere, aynı armaya tutkuyla bağlı olduğunu ifade eden Saran, "Fenerbahçe'miz bu kongrenin sonucu ne olursa olsun düşmanlığı ve karşıtlığı değil, kardeşliği ve birlikteliği büyütmek zorundadır. Bizler farklı düşünebiliriz. Ama aynı renklere, aynı armaya tutkuyla bağlıyız. Yarın sandıktan benim ve ekibimin adı çıkarsa tüm Fenerbahçelilerin huzurunda söz veriyorum, Fenerbahçe taraftarlarını başkanları efsanelerini tek bir cephe haline getirmek için, arkamıza Fenerbahçe'mizi alıp hep birlikte yarınlara yürümek için elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yarınları için, başkanlıkta bir bayrak değişimine ihtiyaç olduğuna inanarak aday oldum. Ben kendime ve sizlere söz verdiğim için bu yola çıktım. Bu camianın en büyük gücü asla vazgeçmemesidir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. İşte biz Fenerbahçeliler hiçbir zaman umutsuz olmadık. Tarihimiz hangi şart olursa olsun yeniden ayağa kalkabildiğimiz örneklerle doludur. Ben umutsuzluğa daha fazla izin vermemek için buradayım. Allah'ın izniyle sizlerin destekleriyle yarın seçimi kazanırsam da günü geldiğinde bu bayrak değişimini en doğru ve en iyi şekilde yapacağıma namusun ve şerefim üzerine söz veriyorum" dedi.

'BAHSİ GEÇEN ŞİRKETİ KAPATIRIM VE BUNU FENERBAHÇE İÇİN YAPARKEN GÖZÜMÜ DAHİL KIRPMAM'

Kulübün değişime ihtiyacının olduğuna değinen Saran, "Sayın Ali Koç Fenerbahçe'miz için çok önemli ve kıymetli işler yaptı. Bugüne kadar vermiş olduğu maddi destekleri inkar etmek haksızlık olur. Cebinden verdiği para dışında, gelir yaratacak projelere ve sponsorluklara imza attı. Ama Fenerbahçe'nin kaderi bir kişinin cebinden verdiği parayla indirgenemez. Kulübümüzün nasıl 2018'de değişime ihtiyacı varsa, bugün de aynı şekilde değişime ihtiyacı var. Bu değişimi engellemek için neler dediler biliyorsunuz. Meşhur sanal bayi konusu. Bu sürecin sağlıklı yürümesine katkısı olan herkese, özellikle de Sayın Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a gösterdiği hassasiyet için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet sizlerin kafasını karıştırmak için çok uğraştılar. Aday olamayacak, Fenerbahçe'ye kayyum atanacak, Fenerbahçe'ye yaptırım gelecek diye korku saldılar. Saçma sapan şeyler söylediler. Ama ben ne dedim' Bana güvenin dedim, bir sıkıntı çıkmayacak dedim, sizleri yanıltıyorlar dedim. Çıkan söylentilere bir kez daha burada herkesin huzurunda cevap vermek istiyorum. Hem de böylece sizleri endişelendirmek için çırpındıran bazı yöneticilerimize bu mesafeden anlatmış olayım. Seçimi kazanmam halinde, gerektiği anda benim olan bahsi geçen şirketi kapatırım ve bunu Fenerbahçe için yaparken gözümü dahil kırpmam. Tüm Fenerbahçelilerin içi rahat olsun. Size söyledim bir kez daha söylüyorum. Ben Fenerbahçe'mize zarar verecek bir şey yapmam. Ama siz de haklısınız. Bu camia sözünü tutan başkanlara alışkın değil. Ama beni tanıyacaksınız. Daha yeni başlıyoruz. Sonra ne dediler onu da biliyorsunuz. Seçim stratejiniz sadece para üzerine kurdular, sürekli sanki borçlardan korkuyormuş, kaçınılıyormuş gibi bir algı yarattılar. Tablolar ne kadar kötü olursa olsun bu camiada kimse borçtan korkmadı, bugün de korkmuyoruz. Bu camia kimin ne kadar para verdiğinin değil, bu parayla nasıl bir gelecek kurulduğunu sorgular. Eğer para tek başına çözüm olsaydı, bugün biz şampiyonluk hasreti yaşamıyor olurduk" şeklinde konuştu.

'MİLYONLARI YÖNETEN BAŞKANIN PARADAN ÇOK DAHA ÖNEMLİ BİR MİRASI OLMALI'

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ali Bey'in seçim stratejisi büyük ölçüde paraya dayalı. Ama ben inanıyorum ki bu kulübün milyonlarını yöneten başkanın paradan çok daha önemli bir mirası olmalı. Camiasını birleştirmek, emanet aldığı bu kutsal kulübü her konuda doğru yönetmek ve en önemlisi de futbolda şampiyonluk getirmek. Çünkü bu camianın en büyük beklentisi, en büyük hedefi şampiyonluktur. 2018'de değişimin sebebi neydi ' Bu kulüp 4 yıldır şampiyon olmamıştı. O kadroları hatırlayın. Van Persie, Nani hatta Robben'in adını kullandığımız reklam filmlerimiz vardı. Peki şampiyonluk geldi mi' Hayır. Çünkü mesele kadro değildi, mesele yönetimdi. Mesele yine umutsuzluktu. Biz neden şampiyon olamıyoruz biliyor musunuz ' Çünkü bu tribünleri birlikten ve coşkudan uzaklaştırıp, taraftarı sürekli suçladınız. Çünkü teknik direktörleri sürekli değiştirip, her sezon başka ihtiyaçlar doğrultusunda transfer planları yapıp, alelacele son gün transferlerine yöneldiniz. 7 yılda 11 hoca değiştirdiniz. 100'ün üzerinde transfer yaptınız. 3 Temmuz'u bahane etmeyeceğiz dediğiniz ama her fırsatta camiayı ayrıştırmak için bunu yaptınız. 2024'te Trabzon'da alınan tarihi zaferin ardından 2 Nisan'da tam burada 20 bini aşkın kongre üyemizin ortak iradesini hiçe sayarak tersine karar verdiniz. Ortak akıl dediniz ama size fikir üreten, Fenerbahçe için kafa yoran, öneri sunan kimseyi dinlemediniz. En ufak eleştiri de herkesi düşman ettiniz. Camiaya hesap vereceğim dediniz ama kendi sözünüzden bile korktunuz. Yıllardır yapı diyerek şampiyonluğa yürüyen takımı bile, hocasına ve futbolcusuna siz olamazsınız diye inandırdınız."

'7 YILDIR ŞAMPİYON OLAMAYAN BİR YÖNETİMDEN ŞAMPİYONLUK BEKLEMEYE MACERA DERİM'

Fenerbahçe'nin ne sahada ne de masada asla yalnız kalmayacağını söyleyen Sadettin Saran, "Fenerbahçe için yola çıkan insanlara yeni bir macera diyorsunuz. Ben demem. Ben asıl neye macera derim biliyor musunuz ' 7 yıldır şampiyon olamayan bir yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim. Peki bütün bunları düzelttik diyelim o zaman rahatlıkla şampiyon olabilir miyiz ' Hayır. Çünkü Fenerbahçe'ye rahat yok. Alanyaspor maçında tüm Türkiye'nin gözleri önünde bir kez daha bir tiyatro sahnelendi. Fenerbahçe'mizin emeğine ve alın terine ağır bir darbe daha vuruldu. İsimler değişiyor, operasyonlar değişmiyor. Buradan TFF, MHK, Cihan Aydın deyip konuyu isimlere indirgemeyeceğim. Bunları zaten hep dinliyorsunuz. Fenerbahçe'ye karşı yapılan bu operasyonlar haftalık bir gündem değil, seçim gündemi hiç değil. Yıllardır süre gelen sistematik bir anlayışın sonucudur. Unutmayın bu operasyonun seçime günler kala bir erteleme maçında yaşanması kongreye müdahale diye nitelendirilemez. Bu tablo seçimlerden bağımsızdır. Olayın hemen akabinde Sayın Başkan Ali Koç ile görüşmüş ve ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu belirtmiştim. Hiçbir şüpheniz olmasın. Yarın bu kulübün başkanı kim olursa olsun, Fenerbahçe ne sahada ne de masada asla yalnız kalmayacak. Ben sizden açık çek istemiyorum. Sizden sadece şunu görmenizi istiyorum. Artık bu kulüp bir kişinin cebine değil, camianın omuzlarına yüklenmeli" dedi.

'BİZ FENERBAHÇELİLERİ DEĞİL, FENERBAHÇE'Yİ YÖNETMEYE TALİBİZ'

Göreve gelmeleri halinde kombine sayısını 40 bine çıkaracaklarını ifade eden Saran, "Şimdi bana diyeceksiniz ki biz daha ne yapalım ' 'Fener ol' dediniz olduk. 'Mesut ol' dediniz umut olduk. Forma aldık, bilet aldık, kombineyi tükettik. Ekonomik olarak en zorlandığımız dönemde bile bu kulüpten elimizi çekmedik. Haklısınız, bu yüzden ben taraftarlarımızdan yeniden fedakarlık isteyen bir başkan olmayacağım. Ben Fenerbahçe'nin durumu kötü diye propaganda yapmayacağım. Planımız ve projelerimiz hazır. Hepiniz izlediniz ve dinlediniz. Gayrimenkulden, dijitale, en genç kongre üyelerimizden, en yaşlı üyelerimize kadar kapsayıcı çalışmalar yaptık. Herkesi dinledik, dersimize çalıştık. Adama göre görev değil, göreve göre adam anlayışıyla bu göreve talip olduk. Seçimi kazanmam halinde stadımızda kombine sayısını 40 bine çıkaracağız. Sabit suç unsuru yoksa kimsenin kombinesini iptal etmeyeceğiz. Unutmayın biz Fenerbahçelileri değil, Fenerbahçe'yi yönetmeye talibiz. Sponsorluklarımızı ve gelir kalemlerimizi yeni projelerle arttıracağız. Altyapıda da üstyapıda da daha bir futbol aklıyla, daha kararlı ve doğru bir iletişimle fark yaratacağız. Taraftarlarımıza ve kongre üyelerimizle daha şeffaf ve adil bir ilişki kuracağız. Bugün istediğimiz şey net. Artık yeniden kazanmak, kazanmak için birleşmek, kavgayla değil stratejiyle, dağını değil omuz omuza. Fenerbahçe, günü kurtaran değil geleceği planlayan finansal yapıyla yönetilmelidir. Biz de tam olarak bunu inşa etmeye çalışıyoruz. O yüzden geliyoruz. Bu sadece maddi bir taahhüt değil. Aynı zamanda yönetim anlayışı değişimidir" ifadelerinde bulundu.

'BU KULÜP BİRKAÇ KİŞİYE DEĞİL, TÜM CAMİAYA AİTTİR'

Şampiyon olamazlarsa 2027 yılındaki olağan kongrede aday olmayacağını açıklayan Sadettin Saran, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne kadar kulübe çok ciddi katkılar sunmuş isimlerle görüştük. Herkesin yönetim kurulu listesinde olması gerekmiyor. Çünkü bu kulüp birkaç kişiye değil, tüm camiaya aittir. ve ben bu yürüyüşü yalnız değil, o büyük güçle birlikte yapmak istiyorum. ve size söz veriyorum Fenerbahçe şampiyon olana kadar tatil yok, bayram yok, durmak yok, kutlama yok. Sonunda şampiyon olduğumuzda o kupayı yeniden ayağa kaldırdığımız Kadıköy cehenneminin, Fenerbahçe ruhunu tüm Türkiye'ye yeniden hatırlattığımız Fenerbahçe ihtişamının, birlik ve beraberliğimizin sembolü olarak yaşayan tüm başkanlarımızla birlikte kaldıracağız. O kupa yeniden Kadıköy'ün normali, alışkanlığı olacak. Olmak zorunda. Kendimize güveniyoruz. O kadar güveniyoruz ki size söz veriyoruz. Eğer başarılı ve şampiyon olamazsak 2027 olağan kongrede aday olmayacağım. Bu işin hakkını vermek için size söz veriyoruz yüreğimizi koyacağız. Sizlere mahcup olmamak için gece gündüz çalışacağız."

'ŞAMPİYONLUK GELMEDİYSE SORUN SAHADA DEĞİL, YÖNETİM AKLINDADIR'

Ne olursa olsun yarın herkesin gidip oy kullanması gerektiğini ifade eden Saran, "Bu seçim bir maça, bir transfere bakarak karar verilecek bir seçim değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olup olmayacağına karar vereceğimiz bir seçimdir. Eğer 7 yıldır en iyi hocalar, en iyi transferler geldi ama şampiyonluk gelmediyse sorun sahada değil, yönetim aklındadır. Bu seçim Fenerbahçe'nin geleceğine hep birlikte vereceğimiz en büyük sözdür. Sandık yarın benim için değil, Ali Bey için değil, Fenerbahçe'miz için kuruluyor. Kararınız ne olursa olsun sandığa gidin ve oyunuzu verin" diyerek sözlerini noktaladı.