Haberler

Sadettin Saran, Anadolu Ajansı'nda Canlı Yayın Konuğu Olacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, yarın Anadolu Ajansı'nın canlı yayın programında spor masası muhabirlerinin sorularını yanıtlayacak. Olağanüstü genel kurul ve diğer gündem maddeleri hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, yarın Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin sorularını yanıtlayacak.

Anadolu Ajansının İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programının saat 13.00'te canlı yayın konuğu olacak Sadettin Saran, olağanüstü genel kurul ve gündemdeki diğer konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.

Saran'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, NSosyal (@aa__spor) ve X hesaplarından da (@aa_spor), (@AACanli) anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Fatih Duman - Spor
Fenerbahçe'nin yeni yıldızından Mourinho'ya olay sözler

Fenerbahçe'nin yeni yıldızından Mourinho'ya olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efsane futbolcu Luis Figo'nun 52 yaşında attığı gol olay oldu

52 yaşında rakibin belini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.