Sadettin Saran, Anadolu Ajansı'nda Canlı Yayın Konuğu Olacak
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, yarın Anadolu Ajansı'nın canlı yayın programında spor masası muhabirlerinin sorularını yanıtlayacak. Olağanüstü genel kurul ve diğer gündem maddeleri hakkında değerlendirmelerde bulunacak.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, yarın Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin sorularını yanıtlayacak.
Anadolu Ajansının İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programının saat 13.00'te canlı yayın konuğu olacak Sadettin Saran, olağanüstü genel kurul ve gündemdeki diğer konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.
Saran'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, NSosyal (@aa__spor) ve X hesaplarından da (@aa_spor), (@AACanli) anlık takip edilebilecek.
Kaynak: AA / Mehmet Fatih Duman - Spor