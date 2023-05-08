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Sacha Boey cezalı duruma düştü

Sacha Boey cezalı duruma düştü

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, Başakşehir maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, Başakşehir maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Boey, İstanbulspor maçında oynayamayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Bu mücadele öncesinde Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ile Milot Rashica sarı kart sınırında olan isimlerdi. Sarı-kırmızılılarda Fransız futbolcu Sacha Boey, 38. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Boey, gelecek hafta deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçında görev alamayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbulspor Galatasaray Sacha Boey Başakşehir Spor Haberler

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