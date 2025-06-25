Sabri Ugan'ın Tedavisi Yoğun Bakımda Devam Ediyor

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Spor spikeri Sabri Ugan'ın kardeşi, ağabeyinin yoğun bakımda kanser tedavisine devam edildiğini duyurdu. Vefat haberlerinin asılsız olduğunu belirtti.

Spor spikeri Sabri Ugan'ın tedavisine yoğun bakımda devam edildiği duyuruldu.

Sabri Ugan'ın kardeşi Raif Ugan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser tedavisi gören 62 yaşındaki ağabeyinin vefat ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Sabri Ugan'ın Medical Park Zincirlikuyu Hastanesinde bulunduğunu aktaran Raif Ugan, ağabeyinin yoğun bakımda tedavisine devam edildiğini kaydetti.

Tecrübeli gazeteci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Fatih Duman - Spor
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