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Sabri Çelik yeniden MHK başkanı oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Sabri Çelik yeniden MHK başkanı oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevine Sabri Çelik'i getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevine Sabri Çelik'i getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nu belirledi. Geçtiğimiz yıllarda 3 farklı dönemde Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevini üstlenen Sabri Çelik, yeniden göreve geldi.

Çelik'in başkan olduğu kurulda şu isimler yer aldı.

1. Sabri Çelik

2. Murat Ilgaz

3. Aynur Aysun Akar

4. Baki Tuncay Akkın

5. Ahmet İbanoğlu

6. Aytekin Durmaz

7. Recep Sürhat Müniroğlu

8. İsmail Köse

9. Bülent Gökçü


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Sabri Çelik Spor Haberler

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