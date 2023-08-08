Sabri Çelik, Tobol - Derry maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak

Sabri Çelik, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Maç, Kazakistan'ın Kostanay şehrindeki Tsentralniy Stadı'nda oynanacak.

Sabri Çelik, Kazakistan'ın Tobol ile Kuzey İrlanda'nın Derry takımları arasında 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın Kostanay şehrindeki Tsentralniy Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan Stefan Ebner yönetecek.