Rybakina, Wimbledon'da tek kadınlarda şampiyon oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rybakina, Wimbledon'da tek kadınlarda şampiyon oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Rybakina, Wimbledon'da tek kadınlarda şampiyon oldu

Wimbledon'da tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Ons Jabeur'u 2-1 mağlup eden 17 numaralı seribaşı Elena Rybakina şampiyonluğu elde etti.

Wimbledon'da tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Ons Jabeur'u 2-1 mağlup eden 17 numaralı seribaşı Elena Rybakina şampiyonluğu elde etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kariyerlerinin ilk grand slam finaline çıkan Tunuslu Jabeur ile Kazak Rybakina mücadele etti. Çim kort turnuvasında ilk seti  6-3'lük skorla Jabeur elde etti. Rybakina, ikinci setti 6-2 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Final setini  6-2 elde eden Rybakina, maçı 2-1 kazanan isim oldu. Rybakina bu başarısı ile grand slam turnuvası kazanan ilk Kazak tenisçi unvanının sahibi olurken kariyerindeki 3'üncü tekler şampiyonluğunu da elde etti. Rybakina, 2 milyon Sterlin para ödülünün sahibi oldu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Wimbledon England Londra Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title