Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent, Nordsjaelland galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Gidebildiğimiz kadar uzağa gitmek istiyoruz, bu da kazanmak demek' dedi.

- Ryan Kent : "Avrupa Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz kadar uzağa gitmek istiyoruz"

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent :

"11'de 11 yapmak bize öz güven veriyor"

"Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent, Nordsjaelland galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Gidebildiğimiz kadar uzağa gitmek istiyoruz, bu da kazanmak demek" dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli futbolcu Ryan Kent, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım adına güzel bir performans olduğunu söyleyen Kent, "Grup aşamasına iyi başlamak her zaman önemlidir, biz de bugün bunu yaptık" diye konuştu. Takımın bu sezon 11 maçta 11 galibiyet hatırlatılması üzerine İngiliz futbolcu, "Biz maç maç bakıyoruz. Her zaman bir sonraki maça konsantre oluyoruz. Oynadığımız her turnuvayı ciddiye alıyoruz. Bugün de bunu gösterdik" dedi.

"Şansı almak benim elimde"

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın bugünkü maçta rotasyon kullanması ve forma şansı ile ilgili konuşan Kent, "Tabii ki daha fazla süre almak isterim. Her oyuncu gibi kendi pozisyonumda oynamak isterim. Ama fırsat bana geldiğinde de her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. Tabii kolay değildir 4 hafta süre almadıktan sonra tekrar oynadığınız zaman ritminizi yakalamak. Ben çalışmalarımı en sıkı şekilde sürdürüyorum. Çünkü şansı almak benim elimde" ifadelerini kullandı.

"11'de 11 yapmak bize öz güven veriyor"

Sarı-lacivertlilerin galibiyet serisiyle ilgili ise 26 yaşındaki futbolcu, "Bunun iyi olduğunu düşünüyorum. Takımımızda çok fazla oyuncu var, dolayısıyla rotasyon yapma imkanı buluyor. Daha fazla maç, oyuncular için daha fazla heyecan demek. 11'de 11 yapmak bize öz güven veriyor. Biz de bu şekilde yola devam, ederek maçlarda performans göstermek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum"

Nordsjaelland mücadelesindeki performansını değerlendiren Ryan Kent, "İlk yarı kendi adıma daha iyi olabilirdim. Sağ kanatta oynamaya alışık değilim. Her zaman sol kanatta oynamıştım. Ama her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. 2. yarıda performansımı daha yukarıya çektiğimi düşünüyorum. Her zaman taraftarlarımıza neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Taraftarlarımız sadece bugün değil her zaman çok iyilerdi" dedi.

"Gidebildiğimiz kadar uzağa gitmek istiyoruz"

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk şansları için Kent, "Tabii ki oyuncular her Avrupa turnuvasını kazanmak isterler. Ama bizim basında veya dışarıda ne konuşulduğuna bakmamamız gerekiyor. Çünkü günün sonunda oyuncular sahada performans sergileyip bunu uygulamaya döküyorlar. Bizlerin ne yaptığı önemli. Biz maç maç bakıyoruz. Gidebildiğimiz kadar uzağa gitmek istiyoruz, bu da kazanmak demek" açıklamasında bulundu.