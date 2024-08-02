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Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana: 'Çok zor bir rakiple eşleştik'

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Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana, Trabzonspor ile oynadıkları maçta zor bir rakiple karşılaştıklarını ve ciddi bir bütçe farkı olduğunu belirtti.

- Ondrej Smetana, "Çok zor bir rakiple eşleştik"

TRABZON - Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana, zor bir rakiple eşleştiklerini belirterek, Trabzonspor ile aralarında çok ciddi bir bütçe farkı olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Lig 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Ruzemberok'un teknik direktörü Ondrej Smetana, Trabzonspor ile eşleşme geldiğinde planımızda sabırlı olmak vardı olduğunu belirterek, "Eşleşme geldiğinde açıkçası çok kolay bir rakip isterdim bizim için zor bir eşleşme oldu. Ayrıca Trabzon ve Trabzonspor hakkında fazla bir bilgi yoktu. Eşleşme geldiğinde basit bir planımız vardı. Sabırlı olmak üzerine elimize geçen pozisyonları değerlendirmek istiyorduk. Ama çok pozisyon kaçırdık. Özelikle ilk maçtan sonra çok gol kaçırdık. Çok gol kaçırdığımız içinde ikinci maç için çok umudumuz kalmamıştı. Trabzonspor çok büyük bir takım, organizasyonu karşılaştıramıyorum. Öncellikle çok ciddi bir bütçe farkı var. Buna rağmen kafa kafaya oynadık. Trabzonspor'un bundan sonrası için Avrupa liginde olacağını düşünüyorum "ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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