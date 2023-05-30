Ruud ve Gauff Fransa Açık'ta 2. tura yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 4 numaralı seribaşı Casper Ruud ve kadınların 6 numaralı seribaşı Coco Gauff 2. tura çıktı. Tommy Paul ve Alexander Zverev de tur atladı.