Ruud, Fransa Açık yarı finalinde - Haberler

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Ruud, Fransa Açık yarı finalinde

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Ruud, Fransa Açık yarı finalinde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 8 numaralı seribaşı Casper Ruud, dünya 40 numarası Holger Rune'yi 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta ( Roland Garros ) erkeklerin 8 numaralı seribaşı Casper Ruud, dünya 40 numarası Holger Rune'yi 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günü, Ruud ile Rune arasındaki tek erkekler çeyrek final maçıyla sona erdi.

Ruud, Roland Garros'daki ilk ana tablo deneyimini yaşayan 19 yaşındaki Rune'yi 6-1, 4-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Kariyerinin ilk grand slam yarı finaline yükselen Ruud, 20 numaralı seribaşı Marin Cilic ile karşılaşacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Roland Garros Fransa Tenis Rune Spor Haberler

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