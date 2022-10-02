- Rusya uyruklu çocuklar binicilik yarışında ter döktü

ANTALYA - Antalya'da yerleşik yaşayan Rusya uyruklu 6-14 yaş aralığındaki çocuklar başlangıç seviyesindeki binicilik yarışması birbirleriyle yarıştı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rusya uyruklu çocuklar Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen binicilik kurslarında bir süre eğitim aldı. Kurslarda başarılı olan çocuklar arasında bir at çiftliğinde başlangıç seviyesinde binicilik yarışı yapıldı. 6 ile 14 yaş aralığında 9 çocuk birbiriyle yarıştı. Tahta bariyerlerden oluşturulan engelleri aşan çocuklar zikzaklar çizerek puanlar topladı. Bazı anlarda çocukların attan düşme tehlikesi yaşaması dikkatlerden kaçmadı. Binicilik yarışında birinci Adem Sonayaz, ikinci Deniz Beniaminov, üçüncü Arina Çarpunova oldu. Dereceye giren çocuklara ödülleri Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından verildi.

Binicilik yarışlarını profesyonel hale getirmek istediklerini söyleyen Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, "Dernek olarak binicilik kurslarımız vardı. Kurslarımızda başarılı olan 9 çocuk arasında yarışma yaptık. Alanya'da ilk yarışmamız oldu. Amacımız bu yarışmayı profesyonel hale getirmek. Çocuklara binicilik lisansı hazırlatmak istiyoruz. Türkiye'deki yarışmalara katılmak istiyoruz" dedi.