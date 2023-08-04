Rusya Premier Lig Takımları Türk Futbolcuları Yakın Takibe Alıyor

Rusya Premier Lig takımları, Türk futbolcuları yakın takibe alırken, Altınordu'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Orenburg'a transfer olan Emircan Gürlük'ün temsilcisi menajer İbrahim İşen, genç futbolcunun dışında birçok Türk futbolcunun da Rusların yakın takibinde olduğunu söyledi.

Rusya Premier Lig takımları, Türk futbolcuları yakın takibe alırken, Altınordu'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Orenburg'a transfer olan Emircan Gürlük'ün temsilcisi menajer İbrahim İşen, genç futbolcunun dışında birçok Türk futbolcunun da Rusların yakın takibinde olduğunu söyledi.

Genç futbolcu Emircan Gürlük'ün Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg'a transferini gerçekleştiren temsilcisi menajer İbrahim İşen, "Emircan Gürlük, Rusya'dan çok iyi tepkiler alıyor. Futbolcuların güçlenmesi anlamında Rus liginin Türk oyunculara önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Ayrıca Rusya'da çok fazla Türkçe konuşan Müslüman toplum yaşıyor. Adaptasyon konusunda da çok sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum" dedi.

Rus liginin farklı avantajlarının da olduğunu söyleyen İşen, "Kamplar Türkiye'de oluyor. Özellikle 50-60 gün kadar kış şartları nedeniyle takımlar kış kamplarını Antalya'da geçiriyorlar. Bu da Türk futbolcular için bir avantaj. Emircan, Rusya'da kendini hızlıca geliştirecek ve Avrupa kariyerine süratli bir geçiş yapacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Türk oyuncuların Rus takımlarına transferleri devam edecektir"

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'den sonra en yüksek bonservisli transferi gerçekleştirdiklerini söyleyen İşen, "Ülkemizin futbolcu ihracatını arttırması gerekiyor. Brezilya ve Sırbistan gibi ülkeleri bu konuda örnek almamız gerekiyor. Savaştan önce FIFA lig sıralamasında 6. sırada olan Rusya ligi, ambargolar nedeniyle Avrupalı futbolcuları transfer etme konusunda zorlanıyor. Savaş nedeniyle Avrupalı futbolcuları transfer etmekte zorlanan Rus kulüpleri, yönünü Türkiye ve Latin Amerikalı futbolculara çevirdi. Bu yaz ve kış transfer sezonu içinde Türk oyuncuların Rus takımlarına transferleri devam edecektir" dedi.

"Altınordu devam etmesi gereken örnek bir proje"

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın çok önemli bir futbol adamı olduğunu belirten İbrahim İşen, "Altınordu ve Seyit Mehmet Özkan Türkiye için bir şans. Bu organizasyonun desteklenerek devam etmesi, hatta daha da büyütülmesi gerekiyor" diye konuştu. - İZMİR