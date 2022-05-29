Rusya Kupası'nda şampiyon Spartak Moskova - Haberler

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Rusya Kupası'nda şampiyon Spartak Moskova

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Rusya Kupası'nda şampiyon Spartak Moskova

Spartak Moskova, Dinamo Moskova'yı 2-1 yenerek Rusya Kupası'nın sahibi oldu.

Spartak Moskova, Dinamo Moskova'yı 2-1 yenerek Rusya Kupası'nın sahibi oldu.

Başkentin iki köklü futbol kulübü arasındaki finalde, sonuncusu 2003'te olmak üzere kupayı 3 kez müzesine götüren Spartak Moskova ile tek şampiyonluğunu 1995'te kazanan Dinamo Moskova karşılaştı.

Luzhniki Stadı'nda oynanan maçı, Sobolev'in 10 ve Promes'un 72. dakikadaki golleriyle kazanan Spartak Moskova, şampiyonluğa ulaştı.

Golünü 55. dakikada Zaharyan'ın attığı Dinamo Moskova'da Fomin, 90+9'uncu dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Spartak Moskova Dinamo Moskova Futbol Rusya Spor Haberler

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