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Rus tenisçi Medvedev, iki ay kortlardan uzak kalacak

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Rus tenisçi Medvedev, iki ay kortlardan uzak kalacak

Tek erkekler dünya klasmanının iki numarası Rus tenisçi Daniil Medvedev, iki ay kortlardan uzak kalacak.

Tek erkekler dünya klasmanının iki numarası Rus tenisçi Daniil Medvedev, iki ay kortlardan uzak kalacak.

Son aylarda küçük bir fıtık problemiyle oynadığını belirten 26 yaşındaki tenisçi, operasyon geçirdiğini ve yaklaşık 2 ay turnuvalara katılamayacağını takipçileriyle paylaştı.

2021 ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Medvedev, bu yıl şubat ayında ilk kez klasmanın 1 numarasına yükselmiş ancak üç hafta sonra zirveyi Novak Djokovic'e bırakmıştı.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık, 22 Mayıs'ta başlayacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Rus, Spor, Haberler

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