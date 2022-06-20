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Rus tenisçi Dzalamidze, Wimbledon'a katılabilmek için vatandaşlığını değiştirdi

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Rus tenisçi Dzalamidze, Wimbledon'a katılabilmek için vatandaşlığını değiştirdi

Rus tenisçi Natela Dzalamidze, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılabilmek amacıyla Gürcistan vatandaşlığına geçti.

Rus tenisçi Natela Dzalamidze, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılabilmek amacıyla Gürcistan vatandaşlığına geçti.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Moskova doğumlu 29 yaşındaki Dzalamidze, Belarus destekli Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Belaruslu ve Rus tenisçilerin katılımına izin verilmeyen Wimbledon'da yer alabilmek için bu yönteme başvurdu.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Wimbledon yönetimi ise bu yöntemi engellemek için "güçleri bulunmadığını", Belarus ve Rus tenisçilerin başka bir ülke vatandaşlığına geçerek turnuvaya katılımının engellenemeyeceğini belirtti.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a "tarafsız sporcu" unvanıyla katılan çift kadınlar dünya 43 numarası Natela Dzalamidze, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) aynı kategorideki organizasyonlarında dört kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Wimbledon, 27 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Gürcistan Wimbledon England Belarus Spor Haberler

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