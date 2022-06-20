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Rus kulübüyle anlaşan Rybus, Polonya Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Rus kulübüyle anlaşan Rybus, Polonya Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı

Rusya Premier Lig ekibi Spartak Moskova ile sözleşme imzalayan Polonyalı futbolcu Maciej Rybus, milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Rusya Premier Lig ekibi Spartak Moskova ile sözleşme imzalayan Polonyalı futbolcu Maciej Rybus, milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A milli takım teknik direktörü Czeslaw Michniewicz, Polonya formasını 66 kez giyen Rybus'la konuşarak, mevcut kulübünden dolayı kendisini eylül ayındaki kampa çağırmayacağı ve 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosuna almayacağı bilgisini verdi.

Spartak Moskova, 2017'den 2022 yazına kadar bir diğer Rus kulübü Lokomotiv Moskova'da oynayan 32 yaşındaki sol beki, bonservis bedelsiz kadrosuna katmıştı.

NATO üyesi Polonya'nın futbol federasyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasında eşleştikleri Rusya Milli Takımı ile sahaya çıkmayı reddetmişti.

Polonya Milli Takımı, FIFA ve UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarını ikinci bir duyuruya kadar organizasyonlarından men etmesinin ardından hükmen galip sayılmıştı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

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