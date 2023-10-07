Runkara Uluslararası Yarı Maratonu'na AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ziyarette bulundu

8 Ekim'de koşulacak olan 'Runkara Uluslararası Yarı Maratonu' koşusunun Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki hazırlıklarını AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ziyaret etti. Koşu, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılında önem arz ediyor.

8 Ekim'de koşulacak 'Runkara Uluslararası Yarı Maratonu' koşusunun Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki hazırlıklarını Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ziyaret etti.

Anıt Park'ta başlayacak 'Runkara Uluslararası Yarı Maratonu' koşusu 21 kilometre 100 uzunluğunda olacak. Koşu, Congresium Kongre ve Sergi Merkezinin önünde tamamlanacak. Ankara'nın ilk uluslararası yarı maratonu özelliğini taşıyan söz konusu koşu şehrin başkent oluşunun 100. yılında olmasından dolayı önem arz ediyor.

Koşunun ATO Congresium'daki hazırlıklarını yerinde inceleyen (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut burada yaptığı konuşmada, organizasyonun bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. İlginç bir koşu olacağını belirten Landrut, bu fikri bulan kişilere teşekkür ettiğini söyleyerek, "Yarın hava gerçekten çok güzel olacak. Benim de bu organizasyona bir şekilde katılıyor olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Herkesi da yarın bizimle birlikte olmaya davet ediyorum. Lütfen bizi destekleyin" dedi.

"Runkara Uluslararası Yarı Maratonu" koşusu, 08.45'te Anıtpark önünde başlayacak. - ANKARA