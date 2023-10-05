Runkara EXPO Spor ve Teknoloji Fuarı Yarın Başlıyor

Avrupa'nın ilk spor ve teknoloji fuarı olan Runkara EXPO Spor ve Teknoloji Fuarı, yarın Ankara'da başlayacak. Fuar, üç gün sürecek ve yaklaşık 100 şirketin katılımıyla gerçekleştirilecek. Katılımcılar, stantlarda son teknoloji ürünlerini inceleyebilecek ve yeni nesil spor ekipmanlarını deneyimleyebilecekler. Ayrıca, İngiliz sporcu Paula Radcliffe de fuarda konuşmacı olarak yer alacak.

Avrupa'nın ilk spor ve teknoloji fuarı olan "Runkara EXPO Spor ve Teknoloji Fuarı", yarın Ankara'da başlayacak.

ATO Congresium'da üç gün sürecek fuar, yaklaşık 100 şirketin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 25 bin ziyaretçinin beklendiği fuarda, katılımcı şirketlerin stantlarına, profesyonel sporcularla söyleşilere, workshoplara ve çocuklar için interaktif deneyim alanlarına yer verilecek.

İnovasyon ve teknoloji odaklı markaların da yer alacağı 6 bin 500 metrekarelik fuar alanı, ziyaretçilerin stantlarda son teknoloji ürünlerini yakından inceleyecekleri, yenilikçi ve ileri teknoloji ürünleri ile yeni nesil spor ekipmanlarını deneyimleyecekleri yaşam alanı konsepti şeklinde kurgulandı.

Maratona katılacak İngiliz sporcu Paula Radcliffe, fuarda da konuşmacısı olarak yer alacak.

Runkara Uluslararası Yarı Maratonu, 8 Ekim Pazar günü koşulacak.