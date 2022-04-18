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Rooney'nin çalıştırdığı Derby County küme düştü

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Rooney'nin çalıştırdığı Derby County küme düştü

Teknik direktörlüğünü eski yıldız futbolcu Wayne Rooney'nin yaptığı İngiltere Championship (2. lig) ekibi Derby County, küme düştü.

Teknik direktörlüğünü eski yıldız futbolcu Wayne Rooney'nin yaptığı İngiltere Championship (2. lig) ekibi Derby County, küme düştü.

Ekonomik sıkıntılar yüzünden yükümlülüklerini yerine getiremediği için 21 puanı silinen Derby County, ligin 43. haftasında Queens Park Rangers'a konuk oldu.

Queens Park Rangers, Amos'un 88. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazandı. Derby County'ten Lawrence 90+8'inci dakikada kırmızı kart gördü.

Bitime 3 hafta kala küme düşme hattının üstündeki Reading ile arasındaki fark 10 puana çıkan Derby County, Championship'e veda etti.

Derby County gelecek sezon 1986'dan beri ilk kez 3. ligde mücadele edecek.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Wayne Rooney, Rangers, England, Spor, Haberler

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