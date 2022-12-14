"Ronaldo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili konuştuğu video kurgu çıktı"

Bir sosyal medya kullanıcısı yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler dizdiğini iddia eden bir video paylaştı. Paylaşım birçok kişi tarafından gerçek sanılıp paylaşıldı.

Sosyal medya platformu Twitter'da, dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun basın toplantısında konuşma yaptığı anlara ait bir video dolaşıma girdi.

"BEN DE ONA HAYRANIM" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Türkçe alt yazısı olan videoda Ronaldo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Dünya için bu kadar önemli olan birinden bunları duymak çok güzel. Çok mutlu oldum. Ben de ona hayranım" ifadeleri yer alıyor.

ÇEVİRİ YANLIŞ YAPILMIŞ

Söz konusu görüntünün görseller kısmında arama yaptığımızda Ronaldo'nun 22 Kasım 2022'de Dünya Kupası gruplarının ilk maçında Gana ile oynadıkları maçı değerlendirdiği, konuşmasının devamında "Milli takımımızın Dünya Kupası'nı kazanmak için muazzam bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Göreceğiz. Yapabileceğimize inanıyorum. Bende o umut, o inanç var. Ama bu yarışmaların bize hep öğrettiği gibi; sakince düşünmeliyiz. İlk grup maçını düşünmeli ve ona odaklanmalıyız. En zoru olan Gana maçını düşünmeliyiz. İyi başlamalı, biraz güven kazanmalıyız ve oradan gideceğiz" dediği ortaya çıktı.

KULLANICI İTİRAF ETTİ

İddianın yaygınlaşmasının ardından videoyu paylaşan kullanıcı daha sonra paylaşımı mizahi amaçlı yaptığını itiraf etti.

Sizce 2022 Dünya Kupası şampiyonu kim olacak? — Haberler.com (@Haberler) December 15, 2022