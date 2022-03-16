Ronaldo'lu Manchester United, Devler Ligi'ne veda etti

Atletico Madrid : 0-1

Ronaldo 12 yıl sonra ilk kez sezonu kupasız kapattı

Ajax - Benfica : 0-1

İSTANBUL, - UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Cristiano Ronaldo'lu Manchester United, 1-1'in rövanşında kendi sahasında Atletico Madrid'e 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Öte yandan günün diğer maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile Portekiz'in Benfica takımı çeyrek final bileti için karşı karşıya geldi. 2-2'lik skorla biten ilk maçın rövanşında Benfica, deplasmanda Ajax'ı 77'nci dakikada Darwin Nunez'in kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve turnuvada bir üst tura yükseldi. Ajax ise Devler Ligi'ne son 16 turunda veda etmiş oldu.