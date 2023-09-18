Ronaldo (İran) maçı ne zaman? Persepolis Al Nasr maçı ne zaman?

Asya Şampiyonlar Ligi maçı öncesi son antrenmanı, Cristiano Ronaldo'ya gösterilen yoğun ilgi nedeniyle iptal edildi. İran'da bulunan taraftarlar Ronaldo'ya büyük ilgi gösterirken, durum izdiham haline geldi. Al Nassr ile Persepolis arasındaki mücadele salı günü saat 21.00'de başlayacak.

Al Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile yapacağı mücadele öncesi son antrenmanı, Cristiano Ronaldo'ya gösterilen yoğun ilgi nedeniyle iptal edildi. Ronaldo'yu görmek için Tahran'a gelen binlerce insan Ronaldo'nun içinde bulunduğu takım otobüsü havalimanında otele doğru hareket ederken dakikalarca kovaladılar.

PERSEPOLİS AL NASR MAÇINE ZAMAN?

Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde salı günü İran'dan Persepolis deplasmanına konuk olacak. Al Nassr, bu mücadele için İran'da gelirken, taraftarlar Cristiano Ronaldo'ya büyük ilgi gösterdi.

Ronaldo'ya gösterilen ilgi, izdihama dönüşürken, Al Nassr da Persepolis maçı öncesi yapacağı son antrenmanı iptal etti. Al Nassr ile Persepolis arasındaki mücadele salı günü saat 21.00'de başlayacak.