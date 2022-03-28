Ronaldo, Cübbeli Ahmet Hoca'nın kızına imzalı formasını gönderdi

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün küçük kızlarından birinin futbol tutkunu olduğu ortaya çıktı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Cübbeli'nin kızının geçtiğimiz hafta oynanan Portekiz-Türkiye maçını da yakından takip ettiği ve hatta maçta sonra kendisine Portekiz milli takımının yıldızı Cristiano Ronaldo'nun formasının hediye edildiği öğrenildi.

"BAZEN AĞABEYLERİ İLE MAÇA GİDİYORMUŞ"

Eşinden öğrendiği bu çok özel bilgiyi köşesine taşıyan Oda TV yazarı Hürrem Elmasçı, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Efendim Cübbeli Hoca'nın sekiz çocuğu varmış. Bunlardan yaşı küçük olan kızı futbolu çok seviyormuş. Sanırım Beşiktaşlı imiş. Çok hoş bir bilgi değil mi? Bunu duyunca hiç tanımadığım halde bu küçük hanımefendiye kanım kaynadı. Hatta bazen eniştesi ya da ağabeyleri ile maça gidiyormuş. Aile yakınlarının localarında maç seyrediyorlarmış. Ne güzel. Stadyumlarda genç kızları görmek çok hoşuma gidiyor, erkeklerin kaba tezahüratlarının azalmasına yol açacağını düşünüyorum.

"RONALDO'DAN FORMASINI İMZALAMASINI RİCA ETMİŞLER"

Cübbeli Hoca'nın küçük kızının bir de koleksiyonu varmış galiba; ünlü futbolcuların imzalı formalarını topluyormuş. Eşimin anlattığına göre, küçük hanımefendiye sürpriz olması için Porto'daki Türkiye-Portekiz maçından sonra Ronaldo'dan formasını imzalamasını rica etmişler.

O da bizim Türk heyeti kırmamış, imzalayıp vermiş formasını… Bunu eşimden duyunca çok mutlu oldum. Cübbeli Ahmet Hoca'nın hoşgörüsünü de takdir ettim."