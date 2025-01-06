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Romulo Cardoso, Göztepe'nin Yıldızı Olmaya Devam Ediyor

Romulo Cardoso, Göztepe'nin Yıldızı Olmaya Devam Ediyor
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Göztepe'nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu Romulo Cardoso, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı attığı goller ve Beşiktaş'a karşı yaptığı asistlerle dikkat çekiyor. Bu sezon toplamda 12 gole katkıda bulunan Romulo, takımının en skorer oyuncusu oldu ve Göztepe yönetimi onun bonservis opsiyonunu kullanma kararı aldı.

Göztepe'nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu Romulo Cardoso, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında birer gol atarken, Beşiktaş karşısında ise 2 asist yapmayı başardı.

Göztepe'nin Brezilyalı forvet oyuncusu Romulo Cardoso, bu sezon Trendyol Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Şu ana kadar ligde kaydettiği 8 golle takımının en skorer oyuncusu olan Romulo, 4 asist yaparak da takım arkadaşlarının rakip fileleri havalandırmasını sağladı. Böylece 22 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 15 maçta 12 gole doğrudan katkı vererek galibiyetlerde önemli bir role sahip oldu.

22 yaşındaki oyuncu, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış 3 büyükleri ise boş geçmedi. Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı birer gol atan Romulo, Beşiktaş'a karşı ise gol atamasa da 2 asist yaparak önemli bir katkı sağladı. Böylece Brezilyalı yıldız, 3 büyükler karşısında 2 gol, 2 asist yaparak 4 gole doğrudan katkı vermeyi başardı.

Göztepe, 3 büyüklerden 4 puan aldı

Göztepe, 3 büyükler karşısında Fenerbahçe ile Gürsel Aksel'de 2-2 berabere kalırken, Beşiktaş'ı ise deplasmanda 4-2 mağlup etti. İzmir ekibi, tek yenilgisini ise hafta sonu Galatasaray'a deplasmanda 2-1 kaybederek aldı. Böylece sarı-kırmızılı ekip, toplayabileceği 9 puanın 4'ünü elde etmiş oldu.

Romulo'nun opsiyonu kullanılacak

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Athletico Paranaense'den kiralık olarak Göztepe'ye katılan Romulo, sarı-kırmızılı formayla 1. Lig'de de mücadele etti. 22 yaşındaki oyuncu, sağladığı katkıyla İzmir ekibinin şampiyonluğunda önemli bir rol oynarken, sergilediği oyunla da kısa bir süre içerisinde taraftarın beğenisini kazanmayı başardı. Romulo, Trendyol Süper Lig'de aynı performansını devam ettirince sarı-kırmızılı yönetim harekete geçerek oyuncunun 2.5 milyon Euro'luk bonservis opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Kısa bir süre içerisinde de konuyla ilgili resmi adımların atılması bekleniyor.

Öte yandan Romulo'yu başta Trendyol Süper Lig ve Avrupa'dan birçok kulübün yakından takip ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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