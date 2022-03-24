Romanya U18 Milli Takımı çalışmalarını Kocaeli'de sürdürüyor

KOCAELİ (İHA) - Türkiye ile karşılaşan ve 3-0 mağlup olan Romanya U18 Milli Takımı, hazırlıklarını Kocaeli'de sürdürüyor.

Romanya U18 Milli Takımı Kocaeli'de kampa girdi. Başiskele Yeniköy Ediz Spor Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdüren Romanya U18 Milli Takımı, dün Türkiye ile hazırlık maçında karşılaştı. 3-0 mağlup olan Romanya, bugünü antrenman ile geçirdi. Romanya U18 Milli Takımı, yarın yine Türkiye ile Gölcük Şehir Stadında hazırlık maçı yapacak.

Dün akşam oynadıkları maçtan mağlubiyet ile ayrıldıkları için üzgün olduklarını ifade eden Romanya U18 Milli Takımı Teknik Direktörü Daniel Oprescu, "Bu istediğimiz bir şey değildi. Yarın gene oynayacağız. Her şey için çok teşekkür ederim. Bizi çok iyi ağırlıyorlar. 26 Mart'ta ülkemize döneceğiz. Burada 5 gün geçireceğiz" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor