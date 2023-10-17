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Romanya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nın ilk günü sona erdi

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Romanya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde tek kadınlar, çiftler ve trio elemeleri yapıldı. Türk sporcular, başarılı performanslarıyla finale yükselmeyi başardı.