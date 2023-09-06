Romanya'da düzenlenecek Balkan Kürek Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Romanya'da düzenlenecek Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların isimleri açıklandı.
Romanya'da düzenlenecek Balkan Kürek Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 16-17 Eylül tarihlerinde Pantelimon kentinde yapılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların isimleri şu şekilde:
Ahmet Erdem, Barlas Bal, Berat Kopal, Berkay Öztürk, Beyza Kurtulmuş, Bilal Sarılar, Burak Onur Taş, Damla Sungunapa, Devrim Salman, Ece Arslan, Eda Erkan, Efe Kara, Ege Dinçtürk, Evrim Eymen Kay, Giray Yazçayır, Gökmen Kaan Sezer, Hüma Naz Saçlı, Köksal Doruk Koçak, Livanur Tulun, Medinenur Yiğitoğlu, Mehmet Eralp Aktaş, Mehmet Yıldız, Muhammed Efe Yılmaz, Muhammed Eren Aykut, Mustafa Efe Kınalı, Mustafa Yenipazarlı, Nisan İpar, Onur Sönmez, Selin Boz, Sıla Ergül, Süleyman Yılmaz, Şükrü Yüşa Aslan, Yağmur Berkkam, Yasin Kaan Dere, Yasin Şen, Yiğit Yaşar Doğruok, Yusuf Ziya Ateş, Zeynep Acar, Zeynep Ersoy.