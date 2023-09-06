Romanya'da düzenlenecek Balkan Kürek Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Romanya'da düzenlenecek Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların isimleri açıklandı.