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Romanya'da Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türk yüzücüler başarılı performans sergiledi

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Romanya'da gerçekleşen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türk yüzücüler Emre Sakçı ve Berkay Ömer Öğretir başarılı bir performans sergiledi. Sakçı ikinci, Öğretir ise sekizinci olarak final yüzmeye hak kazandı.

Romanya'da gerçekleşen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda beşinci gün sona erdi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Otapeni şehrinde düzenlenen organizasyonun beşinci gününde milli sporcular yarıştı.

Milli yüzücüler Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 25.83'lük derecesiyle ikinci olarak, Berkay Ömer Öğretir ise 26.52'lik derecesiyle sekizinci olarak final yüzmeye hak kazandı.

Şampiyona, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Emre Sakçı Romanya Ömer Spor Güncel Haberler

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