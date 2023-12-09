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Romanya'da Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türk yüzücüler başarılı performans sergiledi

9 Aralık 2023 22:31 Son Güncelleme: 22:32 Abone Ol

Romanya'da gerçekleşen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türk yüzücüler Emre Sakçı ve Berkay Ömer Öğretir başarılı bir performans sergiledi. Sakçı ikinci, Öğretir ise sekizinci olarak final yüzmeye hak kazandı.