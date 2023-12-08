Romanya'da Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda dördüncü gün tamamlandı
Romanya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda dördüncü gün sona erdi. Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, erkekler 200 metre kurbağalamada 10. oldu. Şampiyona yarın yapılacak yarışlarla devam edecek.
Romanya'da gerçekleşen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda dördüncü gün sona erdi.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Otapeni şehrinde düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde milli sporcular yarıştı.
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, erkekler 200 metre kurbağalamada 2.06.62'lik derecesiyle 10. oldu.
Şampiyona, yarın yapılacak yarışlarla devam edecek.