Roman Kvet, Sivasspor'dan Ayrıldı

Viktoria Plzen'den kiralık olarak Sivasspor'da forma giyen Roman Kvet, sosyal medya hesabından kırmızı-beyazlı takıma veda mesajı paylaştı.

FC Viktoria Plzen geri dönen Roman Kvet, sosyal medya üzerinden Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti.

Kvet, fotoğrafa, "Her şey için teşekkürler Sivasspor" notunu ekledi.

Sezon başında Çekya ekibi Viktoria Plzen'den, Sivasspor'a kiralık olarak transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon kırmızı-beyazlı formayla toplamda 26 maça çıktı. 1 gol atan ve 2 de asist yapan Kvet, 849 dakika sahada kaldı. - SİVAS