Sivasspor, Çekya'nın Viktoria Plzen takımından Roman Kvet'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Kvet'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunuyor.

- Roman Kvet, Sivasspor'da

SİVAS - EY Sivasspor, Viktoria Plzen'den 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Roman Kvet'in sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Sivasspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Çekya'nın Viktoria Plzen takımından Roman Kvet'i kiralık olarak renklerine bağladı. Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza atan Kvet'in satın alma opsiyonu da Sivasspor'a ait.

Kariyerinde 203 maça çıkan Çek futbolcu, 31 kez gol sevinci yaşarken, 16 da asist yaptı.