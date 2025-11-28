Roman Çocuklar, Yüzme Kurslarında Madalya İçin Yarışmayı Hedefliyor

Tekirdağ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kurslarında yüzme öğrenen Roman öğrenciler, yarışmalara katılarak madalya kazanmak istiyor.

Tekirdağ Valiliği koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Roman Eylem Planı" kapsamında Roman çocuklar için yüzme kursu düzenlendi.

Farklı okullarda eğitim gören Roman çocuklar, antrenörler eşliğinde haftada bir gün havuzda yüzme eğitimi aldı.

Yüzmeyi öğrenen çocuklar, kendilerini geliştirerek düzenlenecek yarışmalarda madalyaya kulaç atmak istiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, Roman Eylem Planı çerçevesinde çocukların kurslarda yüzme öğrendiğini söyledi.

Yüzme öğrenen bazı sporcuların kendini geliştirerek yarışmalara katılmak istediğini aktaran Bulut, "Kurslarımız çok verimli geçti. Yüzmeyi öğrenen bazı sporcuların daha da ilerlemeleri için çalışıyoruz. Amacımız onları yarışmalara sokmak. İlerleyen süreçlerde başarı durumlarına göre milli takım seviyelerine çıkmalarını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Ali Osman Akkurt, yüzmeyi çok sevdiğini dile getirerek, kendini geliştirerek yarışmalarda madalya kazanmak istediğini belirtti.

Muhammet Yıldız ise yüzme kursunun ardından kendi başına yüzebildiğini, yüzmede başarılı bir sporcu olmak için çalıştığını aktardı.