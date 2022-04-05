Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı! Resmi açıklama an meselesi

İngiliz devi Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Göztepe'yi satın alıyor. İzmir ekibi ve Abramovich tarfının cuma gününe kadar resmi işlemleri bitirip, kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

CUMA GÜNÜNE KADAR RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

D-Smart Spor'un haberine göre, Uzun süredir dillendirilen Rus iş insanı eski Chelsea Başkanı Roman Abramovich'in, Göztepe'yi satın alacağı söylentisi gerçek oldu. Taraflar anlaşmaya vardı ve cuma gününe kadar resmi açıklama yapılacak.

ARABULUCUK GÖRÜŞMELERİNDE YER ALMIŞTI

Abramovich son olarak Türkiye'nin Ukrayna- Rusya arabuluculuk girişiminde İstanbul'da diplomatik temaslarda yer almıştı.

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