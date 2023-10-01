Roma, Frosinone'yi 2-0 Yendi

İtalya 1. Futbol Ligi'nin 7. haftasında Roma, Frosinone'yi 2-0 mağlup etti. Romelu Lukaku ve Lorenzo Pellegrini'nin golleriyle kazanan Roma, 8 puana ulaştı.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin 7. haftasında (Serie A) Roma, konuk ettiği Frosinone'yi 2-0 yendi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Roma, 66. dakikada Romelu Lukaku ve 83. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin golleriyle maçı 2-0 kazandı.

Roma forması giyen milli oyuncu Zeki Çelik, karşılaşmaya yedek başladı ve maçta süre almadı.

Sezona kötü başlayan ve zirve yarışında geride kalan Roma, bu galibiyete rağmen 7 maçta 8 puana ulaşırken Frosinone ise 9 puanda kaldı.