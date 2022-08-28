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Roma, Belotti'yi kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Roma, Belotti'yi kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti'yi renklerine bağladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İtalya Milli Takımı formasını da giyen 28 yaşındaki santrfor ile 1+2 yıllık sözleşme imzalandı.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında AlbinoLeffe'de başlayan Belotti, sonrasında Palermo (2013-2015) ve Torino (2015-2022) kulüplerinde oynadı.

2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İtalya'nın kadrosundaki Belotti, Torino formasıyla 251 maçta 113 gol attı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

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