Roma, Arjantinli Leandro Paredes'i kadrosuna kattı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından Arjantinli Leandro Paredes'i kadrosuna kattı. Roma Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Paredes'in kariyeri ve milli takım başarıları da haberde yer aldı.