Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde seribaşı raketler tur atladı

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde seribaşı raketler Carlos Alcaraz ve Andrey Rublev rakiplerini yenerek, bir üst tura yükseldi.

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde seribaşı raketler Carlos Alcaraz ve Andrey Rublev rakiplerini yenerek, bir üst tura yükseldi.

Başkent Roma'daki Foro Italico kompleksindeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvaya kadınlar ve erkeklerde 2. tur müsabakalarıyla devam edildi.

Erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, vatandaşı Albert Ramos Vinolas'ı 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi ve 3. tura yükseldi.

6 numaralı seribaşı Rus raket Andrey Rublev de Slovak raket Alex Molcan'ı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, 3. tura çıktı.

Tek kadınlar kategorisinde günün sürprizi 5 numaralı seribaşı Fransız raket Caroline Garcia'nın Kolombiyalı Camila Osorio'ya elenmesiyle yaşandı. Garcia, Osorio'ya 6-4'lük 2 setle 2-0 kaybederek, Roma'ya veda ederken, Kolombiyalı raket bir üst tura yükseldi.

Bu arada, Roma'da günün yoğun yağışlı geçmesi sebebiyle turnuva organizasyonu akşam seansında tek erkekler ve tek kadınlarda oynanması gereken maçları yarına erteledi.