Roland Sallai'den bu sezonki ilk gol

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Antalyaspor maçıyla bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk olurken, sarı-kırmızılıların ikinci golü Macar futbolcu Roland Sallai'den geldi. Mücadelenin 11. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Sallai'nin ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skoru 2-0'a getirdi.

28 yaşındaki futbolcu bu golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Maçta 11'de görev alan Roland Sallai, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL