Roland Sallai'den bu sezonki ilk gol
Güncelleme:
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Antalyaspor ile oynanan maçta sezonun ilk gol sevincini yaşadı. 11. dakikada attığı golle sarı-kırmızılıları 2-0 öne geçirdi.

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Antalyaspor maçıyla bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk olurken, sarı-kırmızılıların ikinci golü Macar futbolcu Roland Sallai'den geldi. Mücadelenin 11. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Sallai'nin ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skoru 2-0'a getirdi.

28 yaşındaki futbolcu bu golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Maçta 11'de görev alan Roland Sallai, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
