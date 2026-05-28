Sabalenka ve Gauff, Fransa Açık'ta üçüncü turda
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ve son şampiyon Coco Gauff, 3. tura çıktı. Sabalenka Fransız Jacquemot'yu, Gauff ise Mısırlı Sherif'i mağlup etti. Erkeklerde Shelton elendi, Cobolli kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gününde, 4 kez grand slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka (1), Fransız Elsa Jacquemot'yu 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
Turnuvanın son şampiyonu ABD'li Coco Gauff (4), Mısırlı Mayar Sherif'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle geçti.
Erkeklerde ABD'li Ben Shelton (5), Belçikalı Raphael Collignon'a 6-4, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenilerek turnuvaya veda ederken, İtalyan Flavio Cobolli (10), Çinli Yibing Wu'yu 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.