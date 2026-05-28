Haberler

Sabalenka ve Gauff, Fransa Açık'ta üçüncü turda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ve son şampiyon Coco Gauff, 3. tura çıktı. Sabalenka Fransız Jacquemot'yu, Gauff ise Mısırlı Sherif'i mağlup etti. Erkeklerde Shelton elendi, Cobolli kazandı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile son şampiyon Coco Gauff, üçüncü tura çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gününde, 4 kez grand slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka (1), Fransız Elsa Jacquemot'yu 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Turnuvanın son şampiyonu ABD'li Coco Gauff (4), Mısırlı Mayar Sherif'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle geçti.

Erkeklerde ABD'li Ben Shelton (5), Belçikalı Raphael Collignon'a 6-4, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenilerek turnuvaya veda ederken, İtalyan Flavio Cobolli (10), Çinli Yibing Wu'yu 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı

İran'dan Trump'ı küplere bindirecek saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu

Bayramda kabusu yaşadılar! Birçok şehrimizden benzer görüntüler
Kılıçdaroğlu için 'Kahraman Kemal' afişleri hazırlanıyor

İşte cumartesi günü için hazırlanan afişler
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil

Trump'tan önce İran açıkladı! Savaşı tamamen bitirecek iddiaya yanıt

Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu

Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı dünyaca ünlü forvet de belli oldu
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
116 yıllık efsane geri dönüyor

116 yıllık efsane geri dönüyor
Vatan Özcan: Türkiye'yi seçtim çünkü adım Vatan!

''Vatanım orası'' dedi, Türkiye'yi seçti