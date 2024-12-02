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Rodrigo Becao, Fenerbahçe'ye Galibiyeti Getiren Golü Attı

Rodrigo Becao, Fenerbahçe'ye Galibiyeti Getiren Golü Attı
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Gaziantep FK karşısında 3-1 kazandıkları maçta ilk golünü attı ve önemli defansif katkılar sağladı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı. Mücadeleye 11'de başlayan Rodrigo Becao, takımının galibiyet golüne imza attı. Maçın 78. dakikasında sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası altıpas içinde topa iyi yükselen Becao, topu filelere gönderdi. Brezilyalı futbolcu bugün defansta yaptığı kritik müdahalelerle de galibiyette önemli rol oynadı. 28 yaşındaki futbolcu kırmızı-siyahlılara karşı 90 dakika sahada kaldı.

Rodrigo Becao, bu sezon ligde 5'i ilk 11 olmak üzere 10 maçta görev aldı. Becao, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maçta forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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