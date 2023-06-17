'Road to Asian Games' Elektronik Spor Yarışması Macao'da Başladı

"Road to Asian Games" elektronik spor yarışması, Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde başladı. Asya'daki 29 ülke ve bölgeden takımların League of Legends ve DOTA 2 gibi popüler oyunların yer aldığı 24 maç gününe yayılan yedi etkinliğe katılması planlanıyor. Bu klasman yarışması, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde gerçekleştirilecek olan 19. Asya Oyunları'nın öncüsü niteliğinde.

MAKAO, 17 Haziran (Xinhua) -- "Road to Asian Games" elektronik spor yarışması Cuma günü Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde başladı. Bu klasman yarışması, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde gerçekleştirilecek olan 19. Asya Oyunları'nın öncüsü niteliğinde.

Asya'daki 29 ülke ve bölgeden takımların League of Legends ve DOTA 2 gibi popüler oyunların yer aldığı 24 maç gününe yayılan yedi etkinliğe katılması planlanıyor. Özellikle bu turnuva, Asya'nın tamamını kapsayan türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor.

"Road to Asian Games" yarışması, Asya Elektronik Spor Federasyonu (AESF) ve Asya Olimpiyat Konseyi'nin (AOK) ortak çabasıyla düzenleniyor. Hangzhou Asya Oyunları'nda düzenlenecek e-spor etkinliklerine bir bakış sağlamanın yanı sıra yarışma, sporcuların becerilerini sergilemeleri için bir platform görevi de görüyor. AESF Başkanı Kenneth Fok da bu ikili amacın altını çizdi.

AOK'un proje ve operasyon müdürü Wissam Trkmani, e-spor ve geleneksel sporların eşzamanlı gelişimini takdir ettiğini ifade ederek, bunu dijital çağda sporun evriminin bir kanıtı olarak gördüğünü belirtti.