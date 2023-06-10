Road Race Kırıkkale 2.2 Bisiklet Yarışları Devam Ediyor

Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Road Race Kırıkkale 2.2" bisiklet yarışları genç erkekler 100 kilometre etabıyla devam ediyor. Millet Bahçesi önünden başlayan yarışa 5 takımdan 31 sporcu katılıyor.