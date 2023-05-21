Rizesporlu taraftarlar Süper Lig coşkusu yaşıyor

Çaykur Rizespor ligin son haftasında Altınordu ile golsüz berabere kalarak Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinin ardından Rizeli taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Altınordu ile golsüz berabere kaldı. Maçın bitimiyle birlikte Rize'de sokaklar ve caddeler bayram yerine döndü. Stattan ayrılan taraftar kent sokaklarında arabaları ile meşaleler yakarak kutlamalar yaptı. Rize Meydanı'nda toplanan taraftarlar horon eşliğinde Süper Lig'e yeniden yükselmenin keyfini çıkardı.

"Rizespor'un şampiyonluğunu kutluyoruz"

Karadeniz takımlarından Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e çıkmasının gurur verici olduğunu söyleyen taraftarlardan Fatih Çakmak, "Karadeniz takımının Süper Lig'e çıkması gurur verici. Ben bir Trabzonsporluyum. Trabzonluyum ama şu anda buradayım ve Rizespor'un şampiyonluğunu kutluyoruz. İyi ki buradayız. İyi ki Rizespor şampiyon oldu" ifadelerini kullandı.

"Ligde kalıcı olmak istiyoruz"

Süper Lig'de artık kalıcı olmak istediklerini belirten bir başka taraftar Batuhan Yıldız ise, "Biz normalde alışığız. Rizespor bir sene düşer, bir sene çıkar. Önemli olan şehrinin takımına sahip çıkmaktır. Yine Rizeliler meydanda takımına sahiptir. İnşallah rehavete fazla kapılmadan 2-3 gün sonra gelecek sezonun planlarını yapıp, ligde kalıcı olmak istiyoruz. Rizelinin istediği budur" dedi.

"Bundan sonra asansör takım olmayız"

Süper Lig'den inip çıkmak istemediklerini ifade eden Hayri Sarı da, "Duygularımı anlatamam, yaşanır. Statta oynadık, şimdi geldik burada oynuyoruz. Geceyi gündüzümüze kattık. Çok süper bir duygu. Her maçı dakikası dakikasına takip eder, her maça gelirim. İnşallah başarılı olur diyorum. Bundan sonra asansör takım olmayız" ifadelerini kullandı.

"Ben Rizespor için cezaevi yatmış adamım"

Süper Lig'e çıktıkları için mutluluk duyduklarını söyleyen İslam Korkmaz ise, "Mutluyuz, gururluyuz. Çocuklarımızla beraber kutlamaya geldik. İnşallah Süper Lig'de kalıcı olur. Bir daha düşmez diyorum. İnşallah tüm halkımızı tüm Rizelileri meydana bekliyoruz. Takımımıza başarılar diliyoruz. Ben Rizespor için cezaevi yatmış adamım" diye konuştu. - RİZE