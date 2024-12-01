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Rizespor, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Etti

Rizespor, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Etti
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Emrecan Bulut ve Ali Sowe'den geldi.

(ANKARA) - Rizespor, Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, Bellona Kayserispor'u konuk etti.  Saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda başlayan karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetti.

Rizespor 41. dakikada Emrecan Bulut, 71. ve 81. dakikalarda Ali Sowe'nin attığı gollerle Kayserispor karşısında 3-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Rizespor, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Spor
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