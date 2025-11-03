Haberler

Rizespor, Karagümrük'ü 1-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük'ü 82. dakikada Atilla Mocsi'nin attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.

(ANKARA) - Rizespor, Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile Mısırlı.Com.TR Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan müsabakada hakem Ömer Tolga Güldibi düdük çaldı.

Ev sahibi Rizespor 82. dakikada Atilla Mocsi'nin attığı golle Fatih Karagümrük karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Rizespor sahasında Fatih karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Spor
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Mantar toplamak için evden çıkan anne ve oğlu sırra kadem bastı

Kentte sır olay! Köylüler de katıldı, anne ve oğlu her yerde aranıyor
Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum

AİHM kararı açıklanır açıklanmaz Demirtaş cezaevinden mesaj yolladı
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Yapay zeka mı, gerçek mi? Ozan Akbaba'dan çok konuşulan fotoğrafa yanıt

Yapay zeka mı, gerçek mi? Ünlü isimden açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.