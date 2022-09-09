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Rizespor, Gökhan Akkan'ı MKE Ankaragücü'ne kiraladı

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Rizespor, Gökhan Akkan'ı MKE Ankaragücü'ne kiraladı

Çaykur Rizespor, tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan'ı, MKE Ankaragücü'ne sezon sonuna kadar kiraladı.

Çaykur Rizespor, tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan'ı, Mke Ankaragücü'ne sezon sonuna kadar kiraladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Rizespor'un tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan, eski kulübü Mke Ankaragücü'ne sezon sonuna kadar kiralandı. Yeşil-mavililerden yapılan açıklamada, "Gökhan Akkan'ın geçici transferi için MKE Ankaragücü ile anlaşmaya varıldı. Kalecimiz Gökhan Akkan, 2022-23 sezonunun sonuna kadar MKE Ankaragücü'ne kiralandı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan değerli kalecimiz Gökhan Akkan'a yeni deneyiminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Rizespor Spor Haberler

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