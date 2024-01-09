Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
Trendyol Süper Lig'in erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş; Mert Günok; Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir, Demir Ege, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.
Çaykur Rizespor; Gökhan Akkan; Taha Şahin, Emirhan Topçu, Anıl Yaşar, Casper Hojer Nielsen, Jonjo Shelvey, Ibrahim Olawoyin, Benhur Keser, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri, Adolfo Gaich.